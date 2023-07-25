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Сегодня, 19:35

Ученые выяснили, что дети в сельской местности чаще едят вредные продукты

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Дарья Тягний
Нутрициолог
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Девочка ест круассан и пьет сок.
Фото Freepik/freepik

Ученые из Центра исследований ожирения и обмена веществ в Гейзингере, проанализировав информацию более 10 тысяч детей младше двух лет, живущих в сельской местности штата Пенсильвании, выяснили, что 53% ест мясо с высоким содержанием натрия, например, хот-доги, 37% — соленые закуски, включая картофельные чипсы, 34% — пирожные, печенье или пудинги, а 27% — сок, содержащий сахар, еще до года. Об этом 23 июля сообщили на сайте издания «Газета.Ру».

Семейный нутрициолог, парафармацевт Дарья Тягний рассказала СЭ, что такие продукты действительно опасны для здоровья детей. Что касается сладких напитков, по ее словам, часто к ним приучают не только родители. «В детском саду на второй завтрак дают обычно сок, и очень быстро у ребенка вырабатывается привычка пить сок и газировку вместо воды. В соках много сахара, но нет клетчатки и пектинов, в отличие от фруктов. Такие напитки имеют высокий гликемический индекс и вызывают скачки инсулина, что может привести к инсулинорезистентность, а в последствии к лишнему весу и диабету», — предупредила специалист.

Ранее, 27 июня 2022 года, мы рассказывали, какие продукты должны быть в рационе детей.

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Дети
Польза и вред
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