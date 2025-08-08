Стиль жизни
Ученые узнали, в каком случае картофель фри провоцирует сахарный диабет
Питание и еда

8 августа, 16:15

1 мин.

Ученые узнали, в каком случае картофель фри провоцирует сахарный диабет

Мария Задорожная
Автор
Картофель фри
Фото LauriPatterson, iStock

Регулярное употребление картофеля фри увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 20%. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Результаты их работы опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании участвовало более 205 тысяч добровольцев, которые в течение 30 лет регулярно заполняли анкеты о своем питании и состоянии здоровья. Анализ данных показал, что употребление трех и более порций картофеля фри в неделю ведет к повышению риска диабета на 20%. В то же время употребление картофеля в вареном, запеченном или пюреобразном виде не сопряжено с подобным риском.

Авторы исследования акцентируют внимание на том, что основная угроза — это способ приготовления, то есть жарка во фритюре. Именно она приводит к образованию вредных веществ и увеличению гликемической нагрузки.

Также было установлено, что замена картофеля фри на цельнозерновые продукты, такие как хлеб или паста, может снизить риск диабета на 19%. Эти выводы были подтверждены метаанализом, включавшим данные более полумиллиона человек. Исследования показали, что даже небольшие изменения в рационе способны существенно улучшить контроль уровня сахара в крови.

Жареная картошка.Как правильно жарить картошку
Польза и вред
  • Саша

    Нужно съедать 15 кг. чипсов в день, чтобы сахарный диабет и цирроз печени стали повседневным атрибутом вашей жизни.

    24.08.2025

  • ShadowPavel

    А если ещё масло не менять неделю, как делают в принципе :face_vomiting:...

    10.08.2025

