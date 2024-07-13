Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Ученые советуют нюхать бекон для улучшения работы мозга
Питание и еда

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ученые советуют нюхать бекон для улучшения работы мозга

Мария Маковей
Автор
Пара смотрит на блюдо с беконом
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ученые рекомендуют нюхать бекон для улучшения работы мозга, сообщает издание The Sun. По словам экспертов, блюдо может содержать до 150 ароматов, которые стимулируют мозговую деятельность и улучшают настроение.

Сам по себе аромат бекона улучшает обоняние, внимание, память, а также способность обрабатывать информацию. Кроме того, способствует выработке серотонина и дофамина, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека.

Однако профессор Уго Алешандре Феррейра, один из авторов научной работы, предупреждает, что бекон при чрезмерном употреблении вреден для здоровья. Этот продукт приносит пользу только в умеренном количестве и в качестве составляющей сбалансированной диеты.

Бекон. Что будет, если употреблять бекон каждый день? Рассказала врач
Польза и вред
Советы и рекомендации
3
1
Новости холдинга
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
ТАСС назвал попадание птиц причиной отказа двигателей упавшего SSJ 100
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
11 июл 17:10
Кондитер поделилась рецептом сырников без сахара
10 июл 17:10
Нутрициолог назвала минусы диеты Магги
9 июл 19:25
Нутрициолог ответила, можно ли похудеть с помощью арбуза
8 июл 15:45
Шеф-повар поделился рецептом простой закуски
6 июл 15:45
Нейробиолог перечислил продукты, которые могут омолодить мозг