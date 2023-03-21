Ученые считают, что сок голубики снижает уровень сахара в крови

Группа ученых во главе с доктором Пьером Хаддадом, профессором и директором группы CIHR по антидиабетическим препаратам Университета Монреаля, изучив свойства сока голубики, прошедшего ферментацию бактерией Serratia vaccinii, пришла к выводу о его повышенной антиоксидантной активности и способности снижать уровень сахара в крови. Этот показатель чрезвычайно важен для людей с сахарным диабетом, поскольку его резкие скачки могут спровоцировать различные осложнения в организме.

Эксперименты проводились на мышах, склонных к ожирению, страдающих от инсулинорезистентности и диабета. Применялся ферментированный сок низкорослой канадской голубики или Vaccinium angustifolium Ait. В ходе опытов уровень сахара в крови у грызунов понизился на 35%, стала меньше их масса тела и аппетит, повысилась чувствительность к инсулину. Улучшение последнего показателя снижает риск многих заболеваний, не только диабета.

В перспективе ученые рассматривают свойства ферментированного сока голубики для создания средства против ожирения и диабета. «Он может представлять собой новое терапевтическое средство, поскольку снижает гипергликемию у мышей с диабетом и может защитить молодых особей с преддиабетом развития ожирения и диабета», — резюмировал Пьер Хаддад.

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