Ученые обнаружили в курином мясе опасные бактерии

Исследователи из Осакского городского университета обнаружили в Бангладеш высокую степень заражения куриного мяса бактерией Escherichia albertii. Это малоизвестный, но потенциально опасный родственник кишечной палочки. Он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта и проявляет устойчивость к антибиотикам, что создает серьезные проблемы для общественного здравоохранения. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Food Microbiology (IJFM).

E. albertii впервые была идентифицирована в Бангладеш в 2003 году и с тех пор стала причиной массовых случаев пищевых отравлений, включая случаи в Японии. Несмотря на это, бактерия все еще недостаточно изучена и часто неверно классифицируется как другие микроорганизмы.

В своем новом исследовании ученые провели анализ куриного мяса, внутренних органов, мазков, рук работников и оборудования на 17 торговых точках в четырех районах Бангладеш. Результаты показали тревожные цифры: E. albertii была обнаружена в 63,9% образцов мяса и в 71,4% мазков.

Кроме того, бактерия была найдена на руках продавцов (45,5%) и на инструментах (до 13,3%), что указывает на серьезные проблемы перекрестного заражения в процессе обработки птицы.

Особое беспокойство вызывает устойчивость к антибиотикам: почти 95% выделенных штаммов оказались резистентны хотя бы к одному антибиотику, а около половины — к нескольким сразу. Бактерия проявила стойкость к таким распространенным препаратам, как тетрациклин, ампициллин, гентамицин и ципрофлоксацин.

Геномный анализ подтвердил наличие у бактерии генов, отвечающих за устойчивость и вирулентность — способность вызывать заболевания. Ученые подчеркивают необходимость принятия срочных мер, включая улучшение санитарных условий, контроль за применением антибиотиков и разработку систем мониторинга.