Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство фасоли

Ученые из Техасского университета провели исследование и выяснили, что фасоль нормализует нормальную работу кишечника и снижает риск рецидива колоректальной онкологии, пишет eBioMedicine.

Для участия в эксперименте были приглашены 48 человек в возрасте от 30 лет. Все они либо страдали ожирением, либо перенесли колоректальный рак.

«Ожирение, неправильное питание и проблемы с ЖКТ могут привести к дисбалансу микрофлоры кишечника, что особенно опасно для людей, переживших колоректальный рак», — сообщает eBioMedicine.

Эксперимент длился 8 недель. Добровольцев поделили на две группы. Участники первой должны были ежедневно съедать по чашке органической консервированной белой фасоли, другие — придерживаться привычного рациона. Каждые четыре недели они сдавали анализы для отслеживания изменений в работе кишечника.

По окончании исследования обнаружилось, что у тех, кто ежедневно употреблял фасоль, увеличилось число полезных бактерий (Faecalibacterium, Eubacterium и Bifidobacterium) и снизилось количество патогенных.

Так ученые пришли к выводу, что такое полезное свойство фасоли связано с низкой вероятностью рецидива рака кишечника.