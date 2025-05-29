Ученые обнаружили, что сладкие напитки опаснее сладкой еды

Сахар, содержащийся в газировке, энергетических напитках и фруктовых соках, наиболее опасен чем сахар, которые присутствует в продуктах питания. Так сладкие напитки значительно увеличивают вероятность развития диабета второго типа. Об этом говорят исследования, проведенные учеными из Университета Бригама Янга (BYU). Их работа опубликована в журнале Advances in Nutrition.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные о питании более полумиллиона людей из разных уголков мира и пришли к выводу, что тип и источник сахара имеют гораздо большее значение, чем ранее считалось.

По словам авторов исследования, даже потребление одной порции подслащенного напитка объемом 350 мл в день может увеличить риск развития диабета на 25%. А натуральные фруктовые соки, такие как 100% соки, нектары и сокосодержащие напитки, также не так безобидны. Одна порция напитка в день (240 мл) повышает вероятность диабета на 5%.

Ученые обратили внимание на то, что речь идет об относительном риске, а не об абсолютных значениях. К примеру, если исходный риск диабета у человека составляет 10%, то употребление четырех стаканов газировки в день может увеличить его до почти 20%.

По мнению исследователей, основная причина такого влияния заключается в метаболической нагрузке на печень, которую создают изолированные сахара, содержащиеся в напитках. Эти сахара быстро усваиваются, что вызывает резкий скачок уровня глюкозы, что может привести к накоплению жира в печени и развитию инсулинорезистентности.

Напротив, сахар, присутствующий в продуктах с высокой питательной ценностью, таких как цельные фрукты, молочные продукты и цельные зерна, не оказывает такого негативного воздействия. Эти «нативные» сахара поступают в организм в сочетании с клетчаткой, белками, жирами и другими питательными веществами, что замедляет их усвоение и снижает гликемическую нагрузку.