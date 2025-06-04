Ученые обнаружили, что кофе продлевает жизнь женщинам
4 июня 2025, 18:25

Фото RossHelen, iStock

Ученые из Гарвардского университета и Европейского кардиологического общества изучили воздействие кофе на здоровье женщин. Они обнаружили, что регулярное употребление 1-2 чашек натурального кофе в день заметно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15-20 процентов, инсульта — на 12 процентов, диабета 2-го типа — на 20-30 процентов. Также напиток предотвращает развитие воспалительных процессов, связанных с возрастом. Об этом говорится в NLM.

Кроме того, кофе помогает замедлить процессы старения благодаря содержанию антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений и улучшают состояние кожи, мозга и сердца.

Исследователи подчеркнули, что для женщин после 35 лет, когда уровень эстрогенов начинает снижаться, кофе становится важным помощником. Он способствует поддержанию обмена веществ, уровня энергии, здоровья сосудов и мозга, а также повышает устойчивость к стрессу. Вдобавок кофе улучшает настроение и снижает риск возникновения депрессии, с которой, к сожалению, женщины сталкиваются чаще, чем мужчины.

Однако следует помнить о том, что оптимальная норма кофе — это две чашки свежезаваренного напитка в день. Лучше всего пить его без сахара и с небольшим количеством молока или растительных заменителей. Важно избегать чрезмерного потребления, особенно на голодный желудок и перед сном.

КХЛ на Кинопоиске

