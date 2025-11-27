Ученые обнаружили, что кофе может омолодить клетки организма

Умеренное потребление кофе — около 3-4 чашек в день — может замедлять биологическое старение у людей с тяжелыми психическими расстройствами. Это происходит за счет увеличения длины теломер, концевых участков хромосом, служащих маркерами клеточного старения. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, результаты их работы опубликованы в BMJ Mental Health.

В исследовании участвовали 436 взрослых: 259 человек с шизофренией и 177 — аффективными расстройствами с психозом. Участники сообщали частоту употребления кофе, а также стаж и статус курения. Предварительный анализ показал, что 77% испытуемых курили, что усиливает метаболизм кофеина. Курильщики также чаще пили более пяти чашек кофе в день.

Длину теломер измеряли в лейкоцитах — белых кровяных клетках. Эксперты выявили J-образную зависимость: наибольшая длина теломер наблюдалась у тех, кто пил три-четыре чашки ежедневно. При отказе от кофе или употреблении одной-двух чашек значимого эффекта не было, а потребление пяти и более чашек ассоциировалось с укорочением теломер.

По оценкам авторов, биологический возраст участников с умеренным потреблением кофе был примерно на пять лет меньше после учета возраста, пола, этничности, курения, диагноза и терапии. Эффект связывают с антиоксидантными и противовоспалительными компонентами кофе, которые уменьшают окислительный стресс и воспаление — факторы, влияющие на длину теломер.

Исследователи предупреждают, что превышение суточной нормы кофеина может ускорять клеточное повреждение и сокращение теломер из-за образования активных форм кислорода. Международные рекомендации ограничивают потребление кофеина до 400 мг в день — примерно четыре чашки кофе.