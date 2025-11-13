Стиль жизни
Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком
Питание и еда

Сегодня, 18:50

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Продукты с клетчаткой
Фото pvproductions, Freepik

Ученые из Института инфекционных заболеваний и иммунитета имени Питера Доэрти обнаружили, что пищевые волокна усиливают противораковую активность организма при меланоме.

Их работа, опубликованная в журнале Immunity, показывает, что клетчатка улучшает функцию Т-лимфоцитов — ключевых клеток адаптивного иммунитета, ответственных за уничтожение вирусов, бактерий и опухолевых клеток.

Выводы были сделаны на основе наблюдений за пациентами с меланомой, проходившими иммунотерапию. Пациенты, придерживающиеся рациона с высоким содержанием клетчатки, имели в кишечнике бактерии, которые при расщеплении волокон вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты. Эти метаболиты служат источником энергии для иммунных клеток и повышают их способность распознавать и ликвидировать опухолевые клетки. Сравнение микробиомов показало, что у тех пациентов, которые лучше реагировали на иммунотерапию, уровень таких полезных метаболитов был выше.

Исследователи отмечают, что полученные данные подчеркивают значение здорового питания и могут послужить основой для разработки персонализированных подходов в онкотерапии. Они напомнили, что клетчатка в большом количестве содержится в растительной пище: бобовых, крупах, орехах, овощах и цельнозерновом хлебе.

Группа продуктов питания с&nbsp;высоким содержанием пищевых волокон.Продукты, богатые клетчаткой

Польза и вред
