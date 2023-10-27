Ученые назвали продукты, провоцирующие рак груди

Девочки, увлекающиеся фастфудом в подростковом возрасте, в дальнейшем рискуют заполучить рак молочной железы. Об этом сообщили ученые Медицинского университета Южной Каролины, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Mail Online.

Специалисты провели исследование на мышах и выяснили, что еда с высоким содержанием углеводов, сахара и переработанного мяса приводит к воспалительным процессам в организме. У грызунов, которые кормились фастфудом, наблюдались изменения в молочных железах, которые схожи с симптомами рака груди у женщин.

Кроме того, ученые уверены, что воспалительные процессы, возникающие в организме после употребления вредной пищи, увеличивают риск развития патологий сердца.

Ранее мы рассказали, что у женщин после 35 лет повышается риск развития рака груди из-за беременности, считают ученые.