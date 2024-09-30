Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Ученые назвали продукты, которые опаснее сигарет
Питание и еда

Сегодня, 12:35

1 мин.

Ученые назвали продукты, которые опаснее сигарет

Мария Задорожная
Автор
Вредная еда
Фото happy_lark, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ученые заявили, что существует ряд продуктов, которые вредят организму больше, чем сигареты, пишет Pronews.gr.


Эксперты провели масштабное исследование с участием почти 10 млн человек. В ходе анализа они пришли к выводу, что фастфуд, упакованная выпечка, сладкие хлопья и газированные напитки содержат искусственные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и почти не имеют клетчатки и витаминов. По их словам, «быстрая» еда может вызывать депрессию, тревожность и спровоцировать сахарный диабет, проблемы с сердцем и рак.

Кроме того, еда из ультраобработанных продуктов может стать причиной развития 32 губительных для организма последствий.

Также издание опубликовало таблицу с пятеркой стран, где больше всего едят ультрапереработанные продукты. В топ-5 вошли США, Великобритания, Канада, Швеция и Австралия.

Фастфуд. Фастфуд: вред или польза для человека
Польза и вред
Новости холдинга
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»

Olimpbet awards

Последние новости
29 сен 16:25
Кардиолог Бокерия: одно яйцо в день снижает риск инсульта
29 сен 12:45
Нутрициолог объяснила, как рассчитать норму белков, жиров и углеводов
28 сен 19:30
Нутрициолог перечислила продукты, которые омолодят организм
28 сен 12:30
Шеф-повар объяснил, как правильно варить говядину в кастрюле
27 сен 17:10
Нутрициолог рассказала о вреде дубайского шоколада