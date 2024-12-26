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Ученые назвали неожиданную опасность чая в пакетиках
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Ученые назвали неожиданную опасность чая в пакетиках

Мария Задорожная
Автор
Чай в пакетиках
Фото Kritchai Chaibangyang, iStock
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Американские ученые обнаружили, что чайные пакетики на полимерной основе выделяют миллионы частиц пластика, которые могут проникать в клетки кишечника человека. Результаты их исследования опубликованы в журнале Chemosphere (CS).

По словам экспертов, при заваривании чая в пакетиках из различных материалов, например нейлона-6, полипропилена и целлюлозы, выделяется большое количество микро- и наночастиц. Они провели анализ и оценили, как эти частицы взаимодействуют с клетками кишечника. Результаты исследования показали, что клетки, вырабатывающие слизь, интенсивно поглощают микропластик.

Ученые отметили, что нужно и дальше проводить исследование воздействия микро- и нанопластика на здоровье человека, особенно при потенциальной опасности химических веществ. Они добавили, что наличие микропластика в организме приводит к повреждениям репродуктивной и эндокринной систем, ожирению, воспалениям, снижению иммунитета и задержкам в развитии у детей.

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Польза и вред
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