Тренер рассказал, от каких овощей мышцы растут быстрее

Тренер Дмитрий Декоротонов в интервью изданию«Кубанские Новости» рассказал о пользе овощей для роста мышц. По словам специалиста, обязательной частью рациона должны стать бобовые: горох, чечевица, фасоль, нут. Полезен спортсменам будет и шпинат, богатый питательными веществами. Он поможет не только прибавить мышечную массу, но и избавиться от излишка жировой.

Включить в постоянный рацион, по мнению Дмитрия Декоротонова, следует также свеклу, морковь и болгарский перец. Они насытят организм необходимыми витаминами, микроэлементами и энергией, причем не только для тренировок, но и на весь день.