Тренер рассказал, как сладкие напитки влияют на фигуру

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с NEWS.ru предупредил, что избыточное употребление соков и морсов может привести к увеличению объема живота. Специалист рекомендует утолять жажду обычной водой или чаем без сахара.

Брабечан пояснил, что проблема кроется не только в калорийности, но и в отсутствии насыщения. Один стакан сока, морса или айс-ти содержит 80-150 и более килокалорий, а два-три таких стакана в день незаметно добавляют 200-400 килокалорий к рациону. Ситуация усугубляется, если к этому прибавить кофе с сиропом, смузи или бабл-ти из кафе. В результате человек может даже не заметить, что уже набрал суточную норму калорий, несмотря на то, что он почти ничего не ел.

«Есть еще механика самого желудка. Ему безразлично, что именно в него поступает. Если регулярно заливать в себя литры жидкости с едой и между приемами пищи, орган привыкает к постоянному растяжению», — объяснил эксперт.

Кроме того, сладкие напитки провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови с последующим его падением. Из-за этого уже через полчаса после стакана лимонада снова возникает чувство голода.

«Сок и морс лучше воспринимать как десерт в объеме одного стакана, а не как фоновую жидкость на весь день. Во время еды стоит ограничиться небольшим глотком, а не запивать обед полулитром газировки. А бабл-ти или смузи из кафе по калорийности спокойно тянут на полноценный перекус, и учитывать их нужно именно так», — заключил специалист.