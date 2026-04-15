Тренер рассказал, что нельзя есть перед тренировкой

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru» поделился рекомендациями по питанию до и после тренировок, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным.

Эксперт советует есть за полтора-три часа до занятия. Это должен быть полноценный прием пищи с белком, углеводами и небольшим количеством жиров. Такая еда даст энергию и не вызовет дискомфорта. По его словам, подойдет курица с гречкой и овощами или рыба с рисом и салатом.

Если нет возможности поесть полноценно, за 40-60 минут до тренировки Брабечан рекомендует перекусить чем-то легким: бананом, йогуртом без сахара, творогом или протеиновым коктейлем. При этом важно избегать фастфуда и тяжелой жирной пищи: «Главное, никакой тяжелой и жирной еды вроде шаурмы или бургера».

После тренировки также важно поесть в течение одного-двух часов. В этот прием пищи стоит включить белок и углеводы для восстановления. Подойдет рыба с рисом, индейка с картофелем или творог с фруктами и орешками.