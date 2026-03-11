Тренер назвала недорогой полезный суперфуд

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с изданием «Доктор Питер» назвала доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья.

По ее словам, цукини и кабачки подходят для любой диеты: они содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которая благотворно влияет на работу ЖКТ и не провоцирует вздутие.

Также эти овощи богаты марганцем — он важен для контроля инсулинорезистентности, здоровья сосудов и нормализации давления. Нутрициолог подчеркнула, что марганец улучшает синтез коллагена: это поддерживает здоровье кожи, костей и связок. А его недостаток ведет к хрупкости костной ткани, ухудшению состояния суставов и снижению эластичности кожи.

Кроме того, в кабачках есть витамины С, А, К, калий, антиоксиданты лютеин и зеаксантин — они защищают сердце и сосуды, а также помогают снижать уровень плохого холестерина.