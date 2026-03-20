Токсиколог развеял популярный миф об ультрапастеризованном молоке

Врач-токсиколог Алексей Водовозов в беседе с изданием «Здоровье Mail» развеял миф о том, что ультрапастеризованное молоко не портится: после вскрытия упаковки продукт может прийти в негодность из-за попадания в него бактерий извне.

Специалист пояснил, что особая термическая обработка позволяет хранить такое молоко в закрытой упаковке в течение нескольких месяцев. Однако ситуация меняется, как только человек открывает упаковку и впускает внутрь воздух.

Микроорганизмы есть и на стенках холодильника — даже при низких температурах. Попав в питательную среду, они начинают активную жизнедеятельность, что приводит к изменению вкуса и запаха открытого ультрапастеризованного молока. Хотя в самом факте порчи нет ничего критически опасного, употреблять такой продукт, по словам врача, не стоит.