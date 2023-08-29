Токсиколог предупредил об опасности томатов, перца, картофеля и баклажанов

28 августа врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием «АиФ» рассказал, чем опасны томаты, картофель, болгарский перец и баклажаны. Они входят в группу пасленовых, к которым также относятся табак, белена и дурман — двое последних ядовиты.

По словам Михаила Кутушова, пасленовые содержат сульфуровые соединения, вызывающие повышенное газообразование, вздутие живота и дискомфорт. Употребление их в больших количествах может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. «Если пасленовые овощи не перевариваются должным образом, они могут накапливаться в кишечнике и вызывать запоры. Это может привести к раздражению и воспалению слизистых, а также увеличить риск различных заболеваний ЖКТ, включая рак», — предупредил эксперт.

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