Токсиколог объяснил, чем опасен грейпфрут при приеме таблеток
Питание и еда

29 июня, 12:15

1 мин.

Токсиколог объяснил, чем опасен грейпфрут при приеме таблеток

Мария Задорожная
Автор
Сок грейпфрута
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Грейпфрут может быть опасен для организма, если сочетать его с некоторыми препаратами. Особенно при приеме лекарств курсом. Об этом в беседе с kp.ru заявил токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Некоторые из полезных флавоноидных соединений грейпфрута (например, невероятно натуральный и потому полезный кверцетин, так его обычно продвигают продавцы различных БАД), могут резко поднимать концентрацию препарата в крови. «Концентрат» лекарства задерживается в крови надолго и это может привести к серьезным осложнениям», — сказал эксперт.

Доктор уточнил, что опасность от передозировки препаратом возникает в том случае, если пациент принимает лекарства неделями и каждый день ест грейпфрут или выпивает стакан сока. Например, препарат от аритмии в таком случае может привести к возникновению аритмии Torsades de Pointes. Это «редкая, но очень опасная для жизни желудочковая аритмия.

Чем нельзя запивать таблетки.7 напитков, которыми нельзя запивать таблетки
Польза и вред
Диетолог назвала продукты, которые защитят от обезвоживания

  • Medovar

    К сожалению, в статье напечатанной 3 дня назад в КП, не упоминаются еще более грозные, чем аритмия типа "кувырок", осложения совместного применения грейпфрутового сока, например, со статинами, такие как рабдомиолиз и миоглобинурия. Также надо понимать, что БАД не являются лекарственным препаратом, не проходят стадии клинических испытаний и регистрируются по упрощенной процедуре; не имеют классической (в понимании врачей) инструкции по мед.применению.

    29.06.2025

    Диетолог назвала продукты, которые защитят от обезвоживания

