Токсиколог объяснил, чем опасен грейпфрут при приеме таблеток

Грейпфрут может быть опасен для организма, если сочетать его с некоторыми препаратами. Особенно при приеме лекарств курсом. Об этом в беседе с kp.ru заявил токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Некоторые из полезных флавоноидных соединений грейпфрута (например, невероятно натуральный и потому полезный кверцетин, так его обычно продвигают продавцы различных БАД), могут резко поднимать концентрацию препарата в крови. «Концентрат» лекарства задерживается в крови надолго и это может привести к серьезным осложнениям», — сказал эксперт.

Доктор уточнил, что опасность от передозировки препаратом возникает в том случае, если пациент принимает лекарства неделями и каждый день ест грейпфрут или выпивает стакан сока. Например, препарат от аритмии в таком случае может привести к возникновению аритмии Torsades de Pointes. Это «редкая, но очень опасная для жизни желудочковая аритмия.