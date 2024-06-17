Терапевт рассказала, чем опасны баклажаны

Врач-терапевт, нутрициолог Ольга Гончаренко предупредила, что в баклажанах содержится соланин — растительный яд. По ее словам, он способен усилить воспаления в организме, например, артрит, либо спровоцировать тошноту, рвоту и расстройство пищеварения.

«Чем старше баклажан, тем больше в нем соланина. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, колит, холецистит), камнями в почках и обостренным артритом нужно есть баклажаны с осторожностью», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Также доктор отметила, что у некоторых людей встречается аллергия на продукт. Она проявляется в виде сыпи, отека лица, зуда, крапивницы и хриплого года. Любому, кто испытывает данные симптомы, медик рекомендует незамедлительно обратиться к врачу, так как есть риск развития анафилактического шока.

Кроме того, чрезмерное употребление баклажанов может привести к анемии.

«Насунин, содержащийся в баклажанах, выводит из клеток железо. Это полезно, если этого микроэлемента в организме слишком много. Но людям с низким уровнем железа следует быть с баклажанами осторожнее», — заключила терапевт.