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Терапевт перечислила вредные свойства инжира
Питание и еда

Сегодня, 16:30

1 мин.

Терапевт перечислила вредные свойства инжира

Мария Маковей
Автор
Нарезанный на дольки инжир
Фото serts/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» врач-терапевт Елена Мановска заявила, что людям, страдающим сахарным диабетом, следует ограничить потребление инжира. По ее словам, сушеный продукт содержит до 75% сахара. Внимательными нужно быть и тем, кто страдает пищевой аллергией.

Также врач не рекомендует увлекаться инжиром людям с низким артериальным давлением. По ее словам, фрукт сгущает кровь из-за содержания витамина К.

«Людям, принимающим лекарственные вещества для разжижения крови, следует ограничить употребление инжира», — добавила медик.

Кроме того, инжир может спровоцировать диарею при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Поэтому перед его употреблением доктор рекомендует проконсультироваться со специалистом.

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