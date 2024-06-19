Терапевт перечислила вредные свойства инжира

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Елена Мановска заявила, что людям, страдающим сахарным диабетом, следует ограничить потребление инжира. По ее словам, сушеный продукт содержит до 75% сахара. Внимательными нужно быть и тем, кто страдает пищевой аллергией.

Также врач не рекомендует увлекаться инжиром людям с низким артериальным давлением. По ее словам, фрукт сгущает кровь из-за содержания витамина К.

«Людям, принимающим лекарственные вещества для разжижения крови, следует ограничить употребление инжира», — добавила медик.

Кроме того, инжир может спровоцировать диарею при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Поэтому перед его употреблением доктор рекомендует проконсультироваться со специалистом.