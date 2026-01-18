Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Терапевт перечислила продукты, которые поддерживают иммунитет зимой
Питание и еда

18 января, 15:45

1 мин.

Терапевт перечислила продукты, которые поддерживают иммунитет зимой

Кристина Гергис
Автор
Продукты с высоким содержанием жиров
Фото fcafotodigital, iStock

Зимой из-за холода и нехватки солнца снижается иммунитет, замедляется обмен веществ, а организм начинает работать в «энергосберегающем режиме». О том, как восстановить силы и бодрость в морозный сезон, рассказала Московской медицине врач-терапевт Ольга Ким.

Прежде всего, специалист советует перейти на правильное питание: здоровая пища станет главным помощником в холодное время года. Зимний рацион должен включать еду, богатую витаминами A, C, D и минералами (кальцием, магнием, железом).

Особое внимание эксперт уделила продуктам, в составе которых есть полезные жиры. Именно они служат для организма ключевым источником калорий и энергии: «Оливковое масло, топленое масло (гхи), грецкие орехи, миндаль, тыквенные и подсолнечные семечки. Рыба: лосось, скумбрия, сельдь, тунец — богаты омега-3 жирными кислотами. Авокадо — источник полезных мононенасыщенных жиров (полезно для здоровья сердца)».

Также следует не забывать о питьевом режиме. Для восстановления баланса подойдет вода, теплые чаи, компоты и морсы из ягод.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
53 красные за один матч! В Бразилии футболисты устроили массовую драку и установили рекорд по удалениям
«Мы не говорим о политике». Капризов разозлился из-за вопросов финского журналиста о сборной России
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Читайте далее
Диетолог развеяла главный миф о сахаре
Следующий материал
Диетолог развеяла главный миф о сахаре
Последние новости
30 окт 18:20
Диетолог объяснила, почему протеиновый батончик не заменит полноценный перекус
26 окт 19:10
Диетолог рассказала, как приготовить спортивный изотоник в домашних условиях
26 окт 06:00
Как приготовить изотоник дома: 3 рецепта
25 окт 10:00
Спортпит без вреда для зубов: как есть батончики и пить гели, не теряя эмаль
24 окт 18:00
Биохимик объяснила, почему после тренировки в бассейне усиливается аппетит