Терапевт перечислила продукты, которые поддерживают иммунитет зимой

Зимой из-за холода и нехватки солнца снижается иммунитет, замедляется обмен веществ, а организм начинает работать в «энергосберегающем режиме». О том, как восстановить силы и бодрость в морозный сезон, рассказала Московской медицине врач-терапевт Ольга Ким.

Прежде всего, специалист советует перейти на правильное питание: здоровая пища станет главным помощником в холодное время года. Зимний рацион должен включать еду, богатую витаминами A, C, D и минералами (кальцием, магнием, железом).

Особое внимание эксперт уделила продуктам, в составе которых есть полезные жиры. Именно они служат для организма ключевым источником калорий и энергии: «Оливковое масло, топленое масло (гхи), грецкие орехи, миндаль, тыквенные и подсолнечные семечки. Рыба: лосось, скумбрия, сельдь, тунец — богаты омега-3 жирными кислотами. Авокадо — источник полезных мононенасыщенных жиров (полезно для здоровья сердца)».

Также следует не забывать о питьевом режиме. Для восстановления баланса подойдет вода, теплые чаи, компоты и морсы из ягод.