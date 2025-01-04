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Терапевт объяснила, зачем нужно есть хурму
Питание и еда

Сегодня, 13:35

1 мин.

Терапевт объяснила, зачем нужно есть хурму

Мария Задорожная
Автор
Хурма на столе
Фото Armastas, iStock
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Врач- терапевт Галина Волкова рассказала РИА «Новости», какими полезными свойствами обладает хурма и почему россиянам необходимо добавить фрукт в ежедневный рацион.

«Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и микробиому для появления хороших микроорганизмов в кишечнике», — сказала доктор.

Также хурма содержит калий и магний, которые полезны для здоровья сердца и нервной системы.

«И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Это говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья глаз», — подытожила Волкова.

Хурма: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Хурма: польза и вред для здоровья
Польза и вред
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