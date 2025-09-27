Терапевт объяснила, почему нельзя пить воду из-под крана

Вопрос о безопасности водопроводной воды волнует многих. С одной стороны, существуют строгие санитарные нормы, с другой — регулярно звучат предупреждения о потенциальном вреде. Важно понимать: в большинстве развитых стран, включая Россию, водопроводная вода на выходе с очистных сооружений соответствует санитарным нормам и в большинстве случаев безопасна для употребления здоровым человеком. В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-терапевт, гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала, стоит ли пить воду из-под крана. По ее словам, основной риск возникает на пути от станции очистки до стакана. Вред связан не с самой водой, а с потенциальными примесями, которые могут в ней содержаться.

«Хотя современные методы очистки (хлорирование, ультрафиолетовое обеззараживание) эффективно уничтожают большинство патогенов, риск микробиологического заражения полностью не исключен. Возбудители кишечных заболеваний, например некоторые штаммы кишечной палочки (E. coli) и норовирус, могут проникнуть в воду при авариях на водопроводных сетях, в старых или поврежденных трубах. Для здорового взрослого человека такая инфекция может пройти бесследно, но для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом она представляет серьезную угрозу», — отметила эксперт.



Остатки реагентов и примеси металлов — это наиболее частая причина, из-за которой регулярное употребление водопроводной воды без дополнительной очистки не рекомендуется.

«Мы часто слышим, что в воде можно обнаружить остатки лекарственных средств (антибиотиков, гормональных препаратов, гормонов и т.д.), но их концентрации настолько малы, что никакого влияния на организм человека не оказывают. Но исследования проводятся и дальше, и, возможно, в ближайшие 10 лет ситуация изменится», — добавила врач.

Чтобы избежать всех возможных проблем со здоровьем, связанных с питьем воды, нужно соблюдать некоторые правила. Например, использовать домашние фильтры. Это могут быть фильтры-кувшины или проточные фильтры, которые устанавливаются под раковину. Другой способ очищения воды — это кипячение, но это поможет справиться только с микроорганизмами в воде, но не с химическими загрязнителями.



«Конечно же, использование бутилированной воды является безопасной альтернативой, но требует контроля за качеством пластиковой тары, а также ее переработки», — заключила терапевт.