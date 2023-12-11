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Терапевт назвала продукты, опасные для мозга
Питание и еда

Сегодня, 19:45

2 мин.

Терапевт назвала продукты, опасные для мозга

Мария Маковей
Автор
Фастфуд и сладкое на столе.
Фото Mizina/istockphoto.com
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Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова считает, что сильнейшее негативное влияние на мозг и когнитивные функции оказывает чрезмерное употребление алкоголя. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Алкоголь губит нейроны. Если пить очень много, то у человека снижаются когнитивные функции. Поэтому алкоголь в избыточном количестве крайне вреден для работы мозга», — отметила доктор.

По словам эксперта, немало опасны и переработанные растительные масла — гидрогенизированные жиры. Классический пример — маргарин.

«Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — объяснила диетолог.

Кроме того, врач рассказала о негативном влиянии фастфуда и сахара. Она предупреждает, что в фастфуде содержится огромное количество жиров, углеводов и пищевых добавок.

«Если запивать их сладкими напитками, то это еще больше способствует развитию ожирения, наличие которого приводит к снижению активности работы мозга», — подчеркнула специалист.

Также Тихомирова рекомендует периодически устраивать эпизоды углеводного голодания, они положительно сказываются на работе мозга.

«Если человек одномоментно съедает большое количество углеводов, быстрых и медленных, то есть это может быть как торт, так и жареная картошка, эти углеводы в большом количестве выбрасываются в кровь, уровень сахара в крови резко повышается и человек испытывает чувство сонливости. Это связано с тем, что большое количество углеводов блокирует центр жизненной активности, и человек становится ленивым, ему ничего не хочется делать, только спать. Такое состояние, конечно, не разрушает мозг клетки мозга, но делает его крайне вялым и неактивным», — подытожила терапевт.

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