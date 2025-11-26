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Терапевт назвала продукты, которые нельзя есть во время простуды
Питание и еда

26 ноября 2025, 17:35

1 мин.

Терапевт назвала продукты, которые нельзя есть во время простуды

Мария Задорожная
Автор
Различная еда на столе
Фото nazar_ab, iStock

Во время простуды важно не перегружать желудок — это помогает иммунной системе работать эффективнее. Об этом заявила врач-терапевт и кардиолог Мария Подгорная в интервью kp.ru.

Эксперт отметила, что состояние иммунитета во многом связано с состоянием желудочно-кишечного тракта, поэтому следует поддерживать нормальную работу ЖКТ, чтобы снизить риск сезонных заболеваний.

По рекомендации Подгорной, стоит отказаться от жирной и острой пищи, белокочанной капусты, фруктов с твердой кожурой, винограда, бобовых (включая горох), сладостей, кофе, алкоголя, консервов, фастфуда, ржаного хлеба и колбасных изделий. При уменьшении аппетита лучше поддерживать водный баланс: пить воду, морс, компот или некрепкий чай, чтобы не нагружать ЖКТ и помогать организму восстановиться.

Врач также подчеркнула, что возвращаться к обычному рациону после болезни следует постепенно.

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