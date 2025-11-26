Терапевт назвала продукты, которые нельзя есть во время простуды

Во время простуды важно не перегружать желудок — это помогает иммунной системе работать эффективнее. Об этом заявила врач-терапевт и кардиолог Мария Подгорная в интервью kp.ru.

Эксперт отметила, что состояние иммунитета во многом связано с состоянием желудочно-кишечного тракта, поэтому следует поддерживать нормальную работу ЖКТ, чтобы снизить риск сезонных заболеваний.

По рекомендации Подгорной, стоит отказаться от жирной и острой пищи, белокочанной капусты, фруктов с твердой кожурой, винограда, бобовых (включая горох), сладостей, кофе, алкоголя, консервов, фастфуда, ржаного хлеба и колбасных изделий. При уменьшении аппетита лучше поддерживать водный баланс: пить воду, морс, компот или некрепкий чай, чтобы не нагружать ЖКТ и помогать организму восстановиться.

Врач также подчеркнула, что возвращаться к обычному рациону после болезни следует постепенно.