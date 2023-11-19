Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 20:15

Терапевт назвала блюдо, которое необходимо есть три раза в неделю

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка ест суп в кафе
Фото nortonrsx/istockphoto.com

Терапевт Дарья Утюмова считает, что взрослому человеку необходимо есть суп два-три раза в неделю, но при отсутствии острых или хронических заболеваний ЖКТ. Об этом она сообщила «Известиям».

По ее словам, в вареных продуктах сохраняется больше полезных веществ. Супы лучше усваиваются организмом и содержат меньше калорий, чем жареная, тушеная или запеченная пища.

«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса. В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики — сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», — пояснила доктор.

Тем, кто любит суп с мясом, врач советует сливать первый бульон, чтобы избавиться от лишнего жира и вредных веществ, которые могли быть в мясе.

Кроме того, терапевт рекомендует пить во время еды негазированную воду, избегать сладких напитков из-за повышенного содержания сахара.

Ранее нутрициолог поделилась рецептами полезных крем-супов, которые можно легко приготовить дома.

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
1
Читайте также
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Опубликовано первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ
Военный эксперт рассказал о влиянии применения Россией РБК-500 на ход СВО
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Британские ученые рассказали, чем опасны ресторанные десерты и смузи
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости