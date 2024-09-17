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Терапевт назвал главный признак передозировки кофе
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Терапевт назвал главный признак передозировки кофе

Мария Задорожная
Автор
Девушка пьет кофе
Фото MundusImages/istockphoto.com
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Клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «СЭ» заявил, что одна чашка кофе в день абсолютно безопасна для организма. По его словам, в ней содержится около 50 г кофеина, а суточная норма составляет 150 г. Однако если превысить эту норму, можно столкнуться с негативными последствиями.

«Главный признак передозировки — это когда человек не может проснуться без кофе и чувствует постоянную потребность в нем. Напиток хочется целыми днями, и жизнь кажется бессмысленной без него», — сказал врач.

Кондрахин подчеркнул, что кофеин — это стимулятор, который заставляет организм работать активнее. Однако со временем тело привыкает к определенной дозировке кофеина. Чтобы достичь желаемого эффекта, человек начинается постоянно увеличивать количество выпитого, что опасно для здоровья.

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