Терапевт назвал главный признак передозировки кофе

Клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «СЭ» заявил, что одна чашка кофе в день абсолютно безопасна для организма. По его словам, в ней содержится около 50 г кофеина, а суточная норма составляет 150 г. Однако если превысить эту норму, можно столкнуться с негативными последствиями.

«Главный признак передозировки — это когда человек не может проснуться без кофе и чувствует постоянную потребность в нем. Напиток хочется целыми днями, и жизнь кажется бессмысленной без него», — сказал врач.

Кондрахин подчеркнул, что кофеин — это стимулятор, который заставляет организм работать активнее. Однако со временем тело привыкает к определенной дозировке кофеина. Чтобы достичь желаемого эффекта, человек начинается постоянно увеличивать количество выпитого, что опасно для здоровья.