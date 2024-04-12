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Священник объяснил, что нужно делать, если нарушили пост
Питание и еда

Сегодня, 13:30

1 мин.

Священник объяснил, что нужно делать, если нарушили пост

Мария Маковей
Автор
Великий пост
Фото udra/istockphoto.com
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Священник Антоний Русакевич считает, что духовный рост, исправление жизни, молитвенная работа и пост — это сложные процессы, которые никогда не проходят без срывов и искушений. К ним нужно тщательно готовиться и не сдаваться в случае неудач.

«Если вдруг, несмотря на твердую решимость стойко держать весь Великий пост, вы его нарушили, не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Не бросайте начатое, а снова становитесь на путь великопостных ограничений, при необходимости (скажем, из-за обострившегося хронического заболевания) попросив у своего священника благословение на послабление поста», — приводит слова священника портал «Новый день».

Также Антоний Русакевич рекомендует в случае срыва покаяться на исповеди.

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