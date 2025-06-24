Стоматолог назвал продукты, которые нельзя есть с брекетами

Успешное лечение с помощью зубных брекетов заключается в строгом соблюдении специальной диеты. Некоторые продукты способны повредить их или затруднить чистку. К ним относятся твердые овощи и фрукты, липкая и клейкая пища, семена и крупы, сладости и красящие продукты. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог Арам Давидян.

«В первую очередь рекомендуется избегать жесткой пищи, которая может привести к дискомфорту и даже отрыву деталей брекетов. Вместо этого стоит ориентироваться на мягкие блюда, такие как пюре, супы, йогурты и вареные овощи. Нужно стараться проталкивать кусочки еды подальше от передних зубов, чтобы не сломать брекеты. Плотную пищу лучше мелко резать и есть очень осторожно. Рекомендуется убрать из рациона жесткое мясо, сухарики и корочки хлеба, твердые фрукты и овощи, любые орехи. Известно, что чувствительность зубов в этот период может усиливаться. Поэтому важно выбирать более подходящие альтернативы, чтобы избежать дискомфорта, повреждений ортодонтического аппарата и осложнений в лечении», — сказал он.

Липкая и клейкая пища тоже опасна. По словам эксперта, карамель, жевательная резинка, нуга, ириски, пастила нередко застревают между фрагментами брекетов и приводят к поломкам.

«Крупы и семена часто забиваются в брекеты, поэтому лучше от них отказаться. То же самое касается и выпечки с маком и кунжутом — ее надо исключить из меню. Крупы необходимо измельчать и только после этого использовать в пищу. Сладости, десерты, газированные напитки тоже стоит исключить из рациона. Такая еда содержит много сахара, который вреден для зубов. Во время коррекции очень важно снизить вероятность кариозных процессов. Поэтому пациенты, которые выбрали для себя брекет-систему, должны ограничить потребление сладких блюд. Это поможет избежать стоматологических заболеваний и довести лечение до конца», — добавил медик.

К красящим продуктам тоже нужно отнестись с осторожностью. Некоторые детали брекетов способны впитывать пищевые пигменты, что нарушает их целостность.

«При наличии брекетов следует обращать внимание на температуру пищи, чтобы избежать возможных неприятностей. Сократите холодные блюда, такие как мороженое, йогурты и смузи, — они повышают чувствительность зубов. Горячая еда, в свою очередь, также должна потребляться с осторожностью. Высокая температура может вызвать дискомфорт и негативно повлиять на крепление брекетов. Поэтому лучше всего выбирать теплую пищу, чтобы сохранить всю конструкцию в целости», — заключил стоматолог.