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Питание и еда

Сегодня, 06:05

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Ольга Стрельникова
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Пожилая женщина готовит на кухне и смотрит рецепт.
Фото Freepik/gpointstudio

На портале «Здоровое питание» (проект Роспотребнадзора) рассказали, как должны питаться люди старше 60 лет, чтобы чувствовать себя комфортно и быть в гармонии со своим организмом. По словам специалистов, важно, чтобы рацион был сбалансированным, а пища содержала много белка, микроэлементов, витаминов и клетчатки, поскольку чем старше человек, тем больше он в них нуждается. Калорийности еды должно хватать, чтобы обеспечивать энергетические затраты: порядка 1800 ккал для женщин и до 2200 ккал для мужчин. Это поможет избежать избыточной массы тела или, наоборот, истощения.

Специалисты «Роспотребнадзора» отметили, что для пожилых людей крайне важно, чтобы с пищей поступало достаточное количество жидкости — от этого зависит выведение продуктов обмена веществ. Также, чтобы ускорить обмен веществ и для лучшего усвоения микро- и макроэлементов, при приготовлении еды полезно добавлять небольшое количество разных специй. Ко всему прочему, они сделают еду вкусной и поддержат аппетит.

Людям после 60 лет обязательно нужно выдерживать режим питания. «Пожилому человеку желательно принимать пищу пять раз в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. И лучше всего есть в определенные часы — так пища усваивается более полно», — подытожили эксперты «Роспотребнадзора».

Ранее мы рассказывали, как остановить старение.


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Советы и рекомендации
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