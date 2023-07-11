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Питание и еда

Сегодня, 13:35

Специалисты рассказали, от чего зависит рацион и время еды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
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Время еды.
Фото Freepik/freepik

Декан лечебного факультета Тихоокеанского государственного медицинского университета Андрей Грибань, 11 июля в интервью для ИА PrimaMedia рассказал, что время приема пищи зависит исключительно от образа жизни и потребностей каждого человека. Рацион также должен быть индивидуальным. «Нет универсальной диеты, которая подходила бы всем. Питание должно быть индивидуальным и адаптированным к потребностям каждого человека. Однако существуют общие рекомендации, такие как употребление натуральных продуктов, сбалансированное питание и контроль за качеством продуктов», — подчеркнул врач.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что один из вариантов похудения — интервальное голодание, при котором ограничивается время приема пищи, но сами интервалы, как и рацион можно подобрать под свой образ жизни и потребности. «Эффект от интервального голодания будет только при условии созданного суточного дефицита калорий. При этом ограничивать себя в выборе продуктов не придется», — пояснил эксперт. Кроме того Артем Тужиков отметил, что главный минус этой диеты — отсутствие четкого контроля калорийности, к которому можно привыкнуть, а также риск развития РПП (расстройств пищевого поведения), как и при любой диете.

Ранее, 13 марта мы рассказывали, как распознать и пресечь развитие РПП у подростков.

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Советы и рекомендации
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