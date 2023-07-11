Специалисты рассказали, какие паразиты обитают в рыбе

Специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое-питание.рф» рассказали о том, какие паразиты, обитают в рыбе и чем они опасны для человека. По их словам, среди заболеваний, передаваемых с гельминтами, клонорхоз, дифиллоботриоз и описторхоз. Об этом 10 июля сообщили на сайте «КТВ-Луч».

При клонорхозе увеличивается селезенка и печень, начинается бессонница, часто наблюдается расстройство стула и потеря аппетита. При дифиллоботриозе, вызываемом личинками широкого лентеца, у человека в кишечнике через три месяца вырастает огромный — до 10 метров — ленточный червь, возникает тошнота, рвота, боли в животе, нарушения стула, иногда повышается температура. Заразиться можно, съев щуку, ерша, налима, окуня или сырую икру этих рыб. При описторхозе личинки паразита проникают через кишечник в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. «В первые дни человек ощущает слабость, головную боль, лихорадку, боли в области желудка или по всему животу, тошноту; бывает также рвота и расстройство стула. Такое состояние может продолжаться от нескольких дней до двух месяцев. Постепенно симптомы стихают, и человек длительное время чувствует себя практически здоровым, а впоследствии выясняется, что заболевание стало хроническим», — пояснили санитарные врачи.

Иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что при описторхозе могут также развиваться сильнейшие аллергии. Поэтому всем любителям рыбы врач посоветовала покупать рыбу только в официальных магазинах, не с рук у рыбаков и частных торговцев. В противном случае, никаких гарантий безопасности нет. «Любую рыбу нужно готовить не менее 20 минут. А все кухонные принадлежности после ее приготовления тщательно мыть», — заключила эксперт.

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