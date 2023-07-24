Специалисты рассказали, как обнаружить и вывести токсины

9 июля в на сайте издания The Voice назвали продукты, которые выведут токсины из печени. К ним относятся богатый полезными жирами миндаль, который снижает холестерин и очищает кишечник, авокадо, который благодаря глутатиону блокирует канцерогены и очищает печень от токсинов, свекла отлично чистит не только печень, но и кровь, чеснок параллельно избавляет организм от паразитов, вирусов и бактерий, богатая клетчаткой капуста улучшает работу кишечника, а Омега-3, содержащаяся в семенах льна и льняном масле, кроме того, что участвует в очищении организма, улучшает работу мозга и иммунитет.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что определить интоксикацию организма можно по общему анализу крови. «Например, значительное снижение тромбоцитов, а также лейкоцитов может говорить об опасном скоплении токсинов. Но подобные показатели могут быть и в случае поражения тем или иным вирусом. Грамотный специалист по другим значениям в анализах и прочей диагностике определит, в чем конкретно заключается проблема», — резюмировала медик.

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