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Сегодня, 19:35

Специалисты рассказали, как обнаружить и вывести токсины

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Свекла и свекольный сок.
Фото Freepik/freepik

9 июля в на сайте издания The Voice назвали продукты, которые выведут токсины из печени. К ним относятся богатый полезными жирами миндаль, который снижает холестерин и очищает кишечник, авокадо, который благодаря глутатиону блокирует канцерогены и очищает печень от токсинов, свекла отлично чистит не только печень, но и кровь, чеснок параллельно избавляет организм от паразитов, вирусов и бактерий, богатая клетчаткой капуста улучшает работу кишечника, а Омега-3, содержащаяся в семенах льна и льняном масле, кроме того, что участвует в очищении организма, улучшает работу мозга и иммунитет.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что определить интоксикацию организма можно по общему анализу крови. «Например, значительное снижение тромбоцитов, а также лейкоцитов может говорить об опасном скоплении токсинов. Но подобные показатели могут быть и в случае поражения тем или иным вирусом. Грамотный специалист по другим значениям в анализах и прочей диагностике определит, в чем конкретно заключается проблема», — резюмировала медик.

Ранее, 21 июня, мы рассказывали о безопасной детокс-программе питания на 14 дней.

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Советы и рекомендации
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