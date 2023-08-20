Специалисты рассказали, что съесть, чтобы поднять настроение

15 августа врач-гастроэнтеролог Екатерина Валькова в беседе с порталом PrimaMedia рассказала, какие продукты окажут благоприятное влияние на уровень стресса и настроение, а также оздоровят организм. По ее словам, необходимо увеличить в рационе количество и фруктов, и овощей (особенно зеленых) до 250-300 г в день. Также необходимо ежедневно съедать примерно 30 г орехов.

Кроме того диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с СЭ порекомендовал для улучшения психофизического состояния включить в питание на регулярной основе ягоды (источник антиоксидантов), овсянку (содержит биологически активные вещества, стимулирующие выработку «гормона радости» серотонина), бобовые (богаты магнием, который нормализует работу нервной системы), жирную морскую рыбу (источник Омега-3, нормализующую гормональный фон) и пробиотики.

«Ферментированная продукция, такая как квашеная капуста, кимчи, кефир, относятся к источникам живых полезных бактерий, которые помогают справиться с тревожностью. Причина в прямой связи «кишечник-мозг», в которой большую роль играет микробиом», — заключил эксперт.

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