Специалист рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от покупных яиц

Доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала «Газете.Ru», можно ли заразиться сальмонеллезом от покупных яиц. По ее словам, в стране очень многие боятся есть яйца с сырым желтком.

«Сальмонеллез — это действительно серьезная инфекция, и риск заразиться ею через сырые яйца существует, но его степень зависит от нескольких факторов. В России сальмонеллы чаще встречаются в яйцах от неконтролируемых производителей (рынки, частные хозяйства). Промышленные яйца (особенно с маркировкой С0, С1) проходят дезинфекцию, что снижает риск. Чем дольше хранятся яйца, тем выше вероятность размножения бактерий (если изначально была контаминация). Трещины увеличивают риск проникновения сальмонеллы внутрь», — объяснила эксперт.

Она добавила, что вероятность заражения из промышленных яиц — менее 1%, из домашних — выше (5-10%).

«Снизить риск можно, если покупать яйца только с маркировкой (С0, С1). Мыть яйца с мылом перед использованием. Проверять срок годности. Людям с ослабленным иммунитетом и детям лучше избегать сырых желтков. Риск сальмонеллеза из-за сырых яиц в России есть, но не катастрофический. Если соблюдать меры предосторожности, вероятность заражения минимальна. Однако для некоторых групп (дети, пожилые, беременные) лучше перестраховаться», — подытожила специалист.