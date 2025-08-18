Стиль жизни
Специалист рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от покупных яиц
Питание и еда

18 августа, 14:15

1 мин.

Специалист рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от покупных яиц

Мария Задорожная
Автор
Покупные яйца
Фото sergeyryzhov, iStock

Доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала «Газете.Ru», можно ли заразиться сальмонеллезом от покупных яиц. По ее словам, в стране очень многие боятся есть яйца с сырым желтком.

«Сальмонеллез — это действительно серьезная инфекция, и риск заразиться ею через сырые яйца существует, но его степень зависит от нескольких факторов. В России сальмонеллы чаще встречаются в яйцах от неконтролируемых производителей (рынки, частные хозяйства). Промышленные яйца (особенно с маркировкой С0, С1) проходят дезинфекцию, что снижает риск. Чем дольше хранятся яйца, тем выше вероятность размножения бактерий (если изначально была контаминация). Трещины увеличивают риск проникновения сальмонеллы внутрь», — объяснила эксперт.

Она добавила, что вероятность заражения из промышленных яиц — менее 1%, из домашних — выше (5-10%).

«Снизить риск можно, если покупать яйца только с маркировкой (С0, С1). Мыть яйца с мылом перед использованием. Проверять срок годности. Людям с ослабленным иммунитетом и детям лучше избегать сырых желтков. Риск сальмонеллеза из-за сырых яиц в России есть, но не катастрофический. Если соблюдать меры предосторожности, вероятность заражения минимальна. Однако для некоторых групп (дети, пожилые, беременные) лучше перестраховаться», — подытожила специалист.

Что будет, если есть яйца каждый день.Что будет, если есть яйца каждый день? Отвечает врач
Польза и вред
  • Olya Kalachikova

    Покупные яйца у частников всегда грязные в помёте, вот тут и салманилез можно подхватить, магазинные хотя бы отк проверяет, а частникам не до этого .

    20.08.2025

  • Jubmoj

    Никогда не любил покупать яйца на рынках или у частников, не понятно что за условия и как они вообще хранятся. Да и чем кормят, не понятно

    18.08.2025

  • Niko McCowrey

    Доценту кафедры пищевой безопасности, прежде чем рассуждать в публичном поле о путях и факторах передачи инфекционных заболеваний, не мешало бы хотя бы Госдоклад главного санитарного врача страны прочитать (авторке предлагать сие бесполезно). Да, и желательно образование в области гигиены питания и эпидемиологии, а не "кандитат технических наук" (https://vuzopedia.ru/teacher/fomenko-natalya-valerevna).

    18.08.2025

  • Berkut-7

    Сальмонела обычно передаётся от помёта птиц , поэтому от фабричных яйц вряд ли подхватить можно, там контроль идёт, а вот от домашних вполне можно подхватить, потому что никто за этим не следит и не контролирует , набрали яйц из гнезда сложили в одну кучу и всё , будь что будет, или что, какая-нибудь бабушка анализы будет проводить что ли , нет конечно.

    18.08.2025

