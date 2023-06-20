Специалист назвал продукты, мешающие усвоению кальция

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ» о продуктах, которые могут мешать усвоению кальция. «Кальций — один из важнейших минералов в человеческом организме. Он необходим для формирования костей и зубов, особенно в раннем возрасте, на этапе бурного роста и развития, отвечает за свертываемость крови, передает нервные импульсы, задействован в синтезе гормонов», — пояснил специалист.

По словам Алексея Кабанова, взрослому человеку необходимо примерно 1000 мг кальция в сутки, детям — от 400 до 1200 мг, пожилым людям — 1200 мг. С возрастом кальций усваивается хуже, что может стать причиной остеопороза — патологической хрупкости костей, ведущей к тяжелым переломам. Чаще от этого страдают женщины в постменопаузе. «Чтобы обеспечить организм кальцием, нужно не только достаточное количество этого минерала в питании. Также следует избегать продуктов, мешающих его усвоению», — предупредил эксперт. В их числе диетолог назвал содержащие оксалаты зеленые листовые овощи, фрукты и чай, а также содержащие фитаты — рис, миндаль, грецкие орехи и пшеничные отруби. Мешают усваиваться кальцию солесодержащие продукты (соленья, маринады, готовые соусы, мясные продукты, копчености) и добавленный сахар (промышленные сладости, сахаросодержащие напитки, включая фруктовые соки и газировку). «Каждые дополнительные 150 мл сладкого сока или газировки в день повышают риск перелома в 1,6-1,7 раза. Избыток сахара — один из главных факторов для развития остеопороза. У детей он может привести к задержкам роста и повысить риск переломов. При излишке сахара многократно повышается уровень кальция, магния и других минералов в моче, а плотность и качество костей снижаются. Также сахар мешает усвоению витамина D, который, в свою очередь, способствует усвоению кальция в пищеварительном тракте», — подытожил Алексей Кабанов.

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