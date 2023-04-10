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Сегодня, 21:05

Специалист назвал 3 вида фруктов, которые нужно есть с косточками

Ольга Стрельникова
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Зерна граната, зеленое яблоко
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Владимир Долич рассказал «СЭ» о фруктах, которые можно и иногда даже нужно есть с косточками. «Среди фруктов, готовых к употреблению вместе с косточками без какой-либо обработки, можно выделить виноград, гранат и яблоки. Их косточки мелкие, легко пережевываются и обладают комплексом полезных свойств», — пояснил специалист. По его словам, косточки винограда, яблок и граната богаты витаминами группы А, Е и С, калием, магнием, железом и прочими микроэлементами, оказывающими благоприятное воздействие на иммунную, пищеварительную систему и костную ткань.

Также Владимир Долич отметил, что в косточках винограда содержится наибольшая концентрация ресвератрола (полифенол, обладающий выраженными антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами), зеаксантина и лютеина (каротиноиды, оказывающие благоприятное воздействие на сетчатку глаз, предотвращающие глаукому и катаракту).

Полезные особенности гранатовых косточек заключаются в богатом содержании полиненасыщенных жирных кислот, фитонцидов, флавоноидов и аминокислот. «Они снижают уровень холестерина, защищают сердце, избавляют от свободных радикалов, обладают противомикробными и регенерирующими свойствами», — рассказал Владимир Долич.

Косточки яблок, по словам научного сотрудника, наиболее богаты йодом, необходимым для нормального функционирования нервной системы, мозговой активности и регуляции обменных процессов. В яблочных косточках присутствует и лаэтрил, который придает им горьковатый вкус. «Несмотря на то, что лаэтрил, по сути, яд, его содержание в косточках слишком мало, чтобы оказать токсический эффект. В тоже время он борется с раковыми клетками, которые более чувствительны к нему по сравнению с нормальными», — подчеркнул эксперт.

В завершение Владимир Долич отметил, что косточки каждого из этих фруктов можно употреблять в пищу только при условии отсутствия острых и хронических заболеваний полости рта и желудочно-кишечного тракта. При этом их желательно тщательно измельчать для лучшей усвояемости.

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