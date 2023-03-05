Сомнолог рассказала, как питание может повлиять на качество сна
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Вера Романова рассказала «СЭ», что для многих недосып — настоящая проблема. Наладить режим и качество сна помогут некоторые правила питания. «Если заснуть бывает сложно, а также беспокоят частые ночные пробуждения, во второй половине дня следует отказаться от любых напитков, содержащих кофеин», — пояснила специалист. Альтернативой им может стать вода, травяной чай или цикорий.
Также перед сном не рекомендуется наедаться, чтобы не нагружать систему пищеварения, но и не ложиться в постель голодным. «Умеренный ужин за три часа до сна — оптимальное решение», — подчеркнула Вера Романова.
Какие еще секреты помогут хорошо выспаться, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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