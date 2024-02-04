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Сколько воды нужно для варки перловки
Питание и еда

4 февраля, 10:45

0 мин.

Диетолог рассказал, сколько воды нужно для варки перловки

Мария Маковей
Автор
Перловая каша на столе
Фото Svittlana/istockphoto.com
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков предупреждает, что перловка во время варки впитывает много жидкости и сильно увеличивается в объемах. Поэтому варить кашу нужно в большой кастрюле и с большим количеством жидкости.

«Для лущеного ячменя используйте соотношение один стакан ячменя на три стакана воды», — приводит слова эксперта «СЭ».

Для перловой и шотландской круп Садыков советует брать один стакан ячменя на два стакана воды.

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