Диетолог рассказал, сколько воды нужно для варки перловки

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков предупреждает, что перловка во время варки впитывает много жидкости и сильно увеличивается в объемах. Поэтому варить кашу нужно в большой кастрюле и с большим количеством жидкости.

«Для лущеного ячменя используйте соотношение один стакан ячменя на три стакана воды», — приводит слова эксперта «СЭ».

Для перловой и шотландской круп Садыков советует брать один стакан ячменя на два стакана воды.