Нутрициолог рассказала, сколько минут варить креветки

Нутрициолог Александра Степаненко рекомендует варить креветки в кипящей воде. Королевские ракообразные варятся 4 минуты, мелкие — 2 минуты.

Варено-мороженые креветки в панцире следует сначала разморозить, а потом разогреть в горячем бульоне в течение одной минуты. А вот очищенные варено-мороженые морепродукты достаточно на пару минут залить кипятком или бульоном.

«Если продукт переварить, мясо станет «резиновым» и безвкусным», — отметила эксперт.

Кроме того, нутрициолог советует сваренные креветки выложить на лед, чтобы остановить процесс сворачивания белка, пишет «СЭ».