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Сколько минут варить креветки: ответ нутрициолога
Питание и еда

7 февраля, 21:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, сколько минут варить креветки

Мария Маковей
Автор
Вареные креветки.
Фото TanyaLovus/istockphoto.com
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Нутрициолог Александра Степаненко рекомендует варить креветки в кипящей воде. Королевские ракообразные варятся 4 минуты, мелкие — 2 минуты.

Варено-мороженые креветки в панцире следует сначала разморозить, а потом разогреть в горячем бульоне в течение одной минуты. А вот очищенные варено-мороженые морепродукты достаточно на пару минут залить кипятком или бульоном.

«Если продукт переварить, мясо станет «резиновым» и безвкусным», — отметила эксперт.

Кроме того, нутрициолог советует сваренные креветки выложить на лед, чтобы остановить процесс сворачивания белка, пишет «СЭ».

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