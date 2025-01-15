Шеф-повар рассказал, как приготовить хрустящий бекон на сковороде

В беседе с «СЭ» шеф-повар Вячеслав Дегтев рассказал, как приготовить хрустящий бекон на сковороде. Для начала следует замочить бекон в холодной воде на пару минут. Потом поставить сухую сковороду на средний огонь, а мясные ломтики промокнуть бумажным полотенцем.

Затем эксперт советует положить на сковороду 3-4 кусочка бекона и сделать огонь чуть ниже среднего. Жарить продукт повар рекомендует не дольше 5 минут с каждой стороны, а после обязательно обернуть ломтики в бумажные полотенца. По его словам, бумага впитает лишний жир и бекон приобретет хрустящую структуру.

«Задача — «выжарить» как можно больше жира, но ни в коем случае не сжечь продукт. Поэтому во время приготовления бекона нужно постоянно переворачивать его. Так он равномерно поджарится с обеих сторон», — добавил Вячеслав.

Дегтев подчеркнул, что если при жарке выделяется слишком много жира, его излишки сливаются в отдельную посуду. А при подгорании бекона нужно уменьшить огонь. Оценить готовность продукта можно по цвету — мясо станет темно-коричневым.