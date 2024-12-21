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Шеф-повар поделился секретами приготовления итальянской пасты
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Шеф-повар поделился секретами приготовления итальянской пасты

Мария Задорожная
Автор
Паста карбонара
Фото gwenael le vot, iStock
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В беседе с «СЭ» шеф-повар Вячеслав Дегтев поделился секретами приготовления итальянской пасты. По его словам, для варки пасты нужно использовать литр воды на 100 г макарон. Такое соотношение необходимо, чтобы они не слиплись. Также можно добавить ложку оливкового масла в воду. Кроме того, пасту нужно класть только в кипящую воду. Холодная вода приведет к образованию комков. А соль добавляется перед приготовлением макарон. Что касается времени варки, паста готовится до состояния альденте, то есть когда она остается немного недоваренной.

«Не надо закрывать кастрюлю крышкой во время варки макарон и промывать их после приготовления. Воду после варки тоже не стоит выливать, она может пригодиться для разбавления соуса», — сказал Вячеслав.

Кроме того, под определенный вид пасты подбирается подходящий соус. Например, для спагетти, фетучини, тальятелле и лингвини отлично подойдут густые соусы с однородной текстурой. Например, томатные, кремовые соусы, традиционные песто и бешамель. Также для усиления вкуса и насыщенности соуса эксперт советует добавить веточку тимьяна.

А каннеллони, паппарделле, крупные ракушки орекьетте, листы лазаньи идеальны для запекания в духовке. При этом добавить к ним можно что угодно: сыр, овощи, соус, мясо или рыбу, зелень или грибы. Длинные маккерончини, как и короткие пенне и ракушки, лучше подавать с разными видами рагу.

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