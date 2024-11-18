Шеф-повар поделился рецептов итальянской пасты на ужин

Шеф-повар Вячеслав Дегтев поделился с «СЭ» рецептом пасты аррабиата, которая станет отличным вариантом для ужина в итальянском стиле.



Чтобы приготовить блюдо, потребуется 200 г пасты пенне, 500 г томатов в собственном соку, репчатый лук, два зубчика чеснока, один перец чили и две столовых ложки оливкового масла.

Для начала нужно отварить пасту согласно инструкции на упаковке. Затем перец чили очистить от семян и перегородок, нарезать тонкой соломкой. Лук и чеснок измельчить, добавить перец и обжарить все на оливковом масле до золотистой корочки.



Потом нарезать томаты в собственном соку и добавить к зажарке. Оставить все тушиться на 5 минут. После смешать с готовой пастой и подавать к столу.

«Украсьте пасту рубленым базиликом либо петрушкой, чтобы придать блюду ресторанный шик», — добавил повар.