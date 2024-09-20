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Шеф-повар поделился рецептом винегрета с грибами
Питание и еда

Сегодня, 16:25

1 мин.

Шеф-повар поделился рецептом винегрета с грибами

Мария Задорожная
Автор
Винегрет с грибами в тарелке на столе
Фото Ezhukov/istockphoto.com
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Шеф-повар Андрей Чернышев поделился с «СЭ» рецептом питательного винегрета с грибами.

Чтобы приготовить блюдо, он рекомендует взять свеклу и морковь (по 2 шт.), картофель (4 шт.), репчатый лук, соленые огурцы (200 г). Также следует подготовить 300 г квашеной капусты, половину банки зеленого горошка, 200 г соленых грибов, 2-3 столовых ложки пряного масла и соль.

Для начала необходимо отварить овощи, а затем порубить их на кубики. Добавить квашеную капусту, зеленый горошек и соленые грибы: опята, грузди, рыжики, маслята — на выбор. После эксперт советует заправить салат ароматным маслом, например, чесночным.

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