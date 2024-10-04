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Шеф-повар поделился рецептом теста для эчпочмаков
Питание и еда

Сегодня, 16:25

1 мин.

Шеф-повар поделился рецептом теста для эчпочмаков

Мария Задорожная
Автор
Девушка и тесто
Фото Bogdan Stanojevic, iStock
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В беседе с «СЭ» шеф-повар Вячеслав Дегтев поделился рецептом теста для эчпочмаков. По его словам, традиционные татарские пирожки готовят из слоеного, дрожжевого и пресного теста. Но он рекомендует выбирать именно дрожжевое.

Для его приготовления понадобится 500 мл теплого молока, 5 г сухих дрожжей, одна столовая ложка растительного масла, два яйца и 70 г сливочного масла. Также нужно подготовить по одной чайной ложке сахара и соли и 850 г муки.

Для начала повар советует растворить сухие дрожжи в теплом молоке и добавить растительное масло. Затем все перемешать и влить сливочное масло, вбить яйца и снова все тщательно перемешать.

«После добавьте соль, сахар и муку. Замесите тесто и оставьте его подниматься, накрыв салфеткой или полотенцем», — подытожил эксперт.

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