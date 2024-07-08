Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Шеф-повар поделился рецептом простой закуски
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Шеф-повар поделился рецептом простой закуски

Мария Маковей
Автор
Запеченный камамбер
Фото homydesign/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Бренд-шеф Сергей Кузнецов поделился с «СЭ» легким рецептом закуски, приготовление которой не займет много времени.

Так, эксперт рекомендует приготовить камамбер в духовке с тостами. По его словам, это блюдо станет отличной заменой привычной сырной тарелке. Для его приготовления специалист рекомендует взять одну упаковку камамбера, свежие розмарин, тимьян и шалфей (10 г), одну столовую ложку меда, половину багета, 10 г цедры лимона и одну чайную ложку лимонного сока. Также следует подготовить одну столовую ложку оливкового масла.

Прежде чем отправить сыр в духовку, его следует достать из упаковки и сделать неглубокие надрезы крест-накрест. Затем из фольги сформировать небольшую корзинку и поместить туда камамбер. Зелень мелко нашинковать, смешать ее с оливковым маслом, медом, соком лимона и цедрой. Полученную смесь Кузнецов рекомендует нанести на сыр, а половину багета нарезать на ломтики.

«Положите в центр противня камамбер, а вокруг него — хлеб, смазанный оливковым маслом. Всего 6-8 минут в разогретой до 220° С духовке — и блюдо готово: багет подрумянится, а сыр пропитается специями и станет тягучим», — отметил шеф-повар.

При подаче эксперт советует украсить тарелку жареной грушей и грецким орехом.

Всемирный день шоколада: дата, история и&nbsp;традиции. Всемирный день шоколада: история праздника и интересные факты
Рецепты
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
Жители Франции и Великобритании проголосовали против властей. И вот почему
С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
6 июл 15:45
Нейробиолог перечислил продукты, которые могут омолодить мозг
4 июл 15:05
Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару
3 июл 14:00
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть болгарский перец
2 июл 19:40
Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас
2 июл 15:30
Нутрициолог поделилась рецептом полезного паштета из авокадо