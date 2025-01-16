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Шеф-повар поделился рецептом мяса по-французски с помидорами
Питание и еда

Сегодня, 19:00

1 мин.

Шеф-повар поделился рецептом мяса по-французски с помидорами

Мария Задорожная
Автор
Мясо по-французски с помидорами
Фото minadezhda, iStock
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Шеф-повар Вячеслав Дегтев поделился с «СЭ» рецептом приготовления мяса по-французски с помидорами. По словам эксперта, для приготовления блюда понадобится килограмм свиной шеи, три-четыре помидора и три-четыре луковицы. Также нужно подготовить 200 г твердого сыра, майонез, соль и перец — по вкусу.

Для начала следует обмыть мясо и обсушить, нарезать его на кусочки и отбить их до толщины толщины 1-1,5 см. Лук очистить, нарезать на полукольца, помидоры также нарезать на полукольца, а сыр натереть. Далее смазать подсолнечным маслом дно противня и выложить половину лука, затем слой мяса. Разместить оставшуюся часть лука, помидоры и сыр, все аккуратно смазать майонезом.

Блюдо поставить в разогретую до 180 °С и выпекать 40-50 минут. Подавать мясо по-французски с помидорами горячим.

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