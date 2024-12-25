Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Шеф-повар поделилась рецептом сочной индейки
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Шеф-повар поделилась рецептом сочной индейки

Мария Задорожная
Автор
Индейка в соусе карри
Фото ilkersener, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Шеф-повар и нутрициолог Ирина Непомнящих поделилась с «СЭ» рецептом сочного и ароматного блюда, которое станет украшением любого праздничного стола. Она советует приготовить индейку в кокосовом карри.

Для приготовления птицы потребуется 500 г филе индейки, 150 мл кокосового молока, 3 ч.л. пасты карри, по 2 ст.л. соевого соуса и кунжутного масла, а также 2 зубчика чеснока.

Для начала шеф-повар советует мелко нарубить чеснок или пропустить через пресс. Затем смешать его, кокосовое молоко, красную пасту карри, соевый соус и кунжутное масло. В этой смеси замариновать птицу на пару часов, а лучше — на всю ночь. После поставить индейку в разогретую духовку запекаться при 200 градусах в течение 20-25 минут.

Диета 2/2/2: похудение. Помогает ли диета 2/2/2 похудеть: рассказывает нутрициолог
Рецепты
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Фрэнсис Кахигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:45
Нутрициолог рассказала, как сделать традиционные новогодние салаты полезнее
23 дек 17:10
Нутрициолог дала совет, который поможет преодолеть плато в весе
21 дек 18:35
Шеф-повар поделился секретами приготовления итальянской пасты
21 дек 15:45
Сомелье рассказала, чем заменить алкоголь на праздновании Нового года
20 дек 06:00
Как преодолеть плато в потере веса: 8 полезных советов